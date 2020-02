Siegerin steht auf Harry Potter

Ludwigshafen.Die neue Ludwigshafener Stadt-Siegerin steht fest: Die zwölfjährige Elena Kopczynski hat sich mit einer souveränen Vortragsleistung beim 61. Vorlesewettbewerb des Börsenvereins der deutschen Buchhandels gegen zehn andere Schüler behauptet. Doch gleichwohl gilt: „Heute habe ich schon lauter Sieger hier sitzen“, wie Andrea Geisler von der Schulbibliothekarischen Arbeitsstelle der Stadtbibliothek die elf Mädchen und Jungen eingangs begrüßte.

Denn alle teilnehmenden Sechstklässler hatten zuvor bereits ihren jeweiligen Schulentscheid gewonnen, Realschulen plus, Integrierte Gesamtschulen und Gymnasien waren dabei gleichermaßen vertreten.

In der Oppauer Stadtteil-Bibliothek – in der der Stadtentscheid traditionell ausgerichtet wird - stellten die jungen Lesetalente nun ein weiteres Mal über zwei Runden ihr Können unter Beweis. Im ersten Durchgang trugen die Kinder dreiminütige von ihnen selbst ausgewählte und vorbereitete Textauszüge vor. In der zweiten Runde lasen sie einen von Bibliotheksleiterin Christine Volanakis ausgesuchten Fremdtext – aus Karl Olsbergs Buch „Das Freu: Wahres Glück findest du nur in der Wirklichkeit“. Auch hier legten die Schüler eine bemerkenswerte Sicherheit an den Tag.

Beurteilt wurden die Elf- und Zwölfjährigen dabei von einer fünfköpfigen Jury, in der neben zwei Mitarbeiterinnen der Stadtbibliothek, einem ehemaligen Deutschlehrer und einer Journalistin auch der Siegerin des vorjährigen Stadtentscheids saß – Lilly Keller. „Ich finde es eigentlich ganz lustig zu sehen, wie man bewertet“, sagte die heute 13-Jährige über den Perspektivwechsel. „Als ich dort saß, hatte ich das Gefühl, das hat ewig gedauert, und hier war es jetzt superschnell rum“, so die Schülerin der Integrierten Gesamtschule Ernst-Bloch nach der ersten Runde.

Ganze Familie zufrieden gemacht

„Ich bin zufrieden und richtig aufgeregt und überrascht“, freute sich Elena Kopczynski nachdem die Entscheidung der Juroren verkündet worden war. „Ich lese sehr gern“, bekräftigte sie und nannte auch ihren literarischen Favoriten: „Harry Potter“, aus dessen „Kammer des Schreckens“-Band sie in der ersten Runde auch vorgetragen hatte, sei ihre „absolute Lieblingsreihe“. Obendrein turne sie gern und mache Ballett. „Ich glaube, ich werde es so wie beim letzten Mal auch machen, also mich einfach vorbereiten, nicht jetzt unbedingt mehr oder weniger“, blickte die Schülerin des Max-Planck-Gymnasiums auf den Bezirksentscheid, der am 20. April in der Stadtbibliothek veranstaltet wird und für den sie sich mit ihrem Sieg qualifiziert hat.

„Ich glaube einfach, das Wichtigste ist, dabei zu sein.“ Begleitet wurde sie von ihren Eltern Matthäus und Franziska Kopczynski sowie ihrem achtjährige Bruder Vincent. „Ich bin sehr, sehr stolz, das hat sie wirklich toll gemacht“, betonte ihr Vater. Alle elf Jungen und Mädchen konnten als Preis eine Ausgabe von Anne Beckers Buch „Die beste Bahn meines Lebens“ sowie eine Urkunde mit nach Hause nehmen, Elena bekam als Erstplatzierte zudem den Band „Das Abrakadabra der Fische“ von Autor Simon van der Geest. Der seit 1959 ausgerichtete Vorlesewettbewerb des Deutschen Buchhandels zählt zu den größten bundesweiten Schülerwettbewerben – rund 600000 Schüler der sechsten Klassen beteiligen sich jedes Jahr daran.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 08.02.2020