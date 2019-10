Signale frühzeitig erkennen

Es sind schockierende Zahlen, die Christian Zainhofer präsentierte: Gemäß dem Anwalt und rheinland-pfälzischen Landesvorsitzenden des Deutschen Kinderschutzbundes sind jeden Tag etwa 40 Kinder sexueller Gewalt ausgesetzt. Das sind knapp 15 000 Fälle pro Jahr. „Das sind allerdings nur die Hellziffern“, so Zainhofer, „die Dunkelziffern sind weitaus höher.“ Auch bei ihm als Anwalt landen solche Fälle. „Im Nachgang wird viel getan“, so Zainhofer, „aber wir müssen im Vorfeld tätig werden. Die Kinder sollten Nein sagen können.“ Wichtig sei, Symptome frühzeitig zu erkennen.

Der Deutsche Kinderschutzbund hat dafür ein neues Programm gestartet, dass sich an Eltern und insbesondere an Grundschullehrer richtet: „Wir müssen Prävention leben“, führte Uwe Diederichs-Seidel bei der Präsentation des Programms aus. Der Vorsitzende des Kinderschutzbundes Kreisverband Koblenz stellte die entscheidende Frage: „Wollen wir auf die Zeichen von Gewalt warten oder können wir präventiv tätig sein?“

Um Missbrauch handle es sich bei sexuellen Handlungen gegen den expliziten Willen des Kindes auch dann, wenn dieses aus körperlicher, psychischer, kognitiver oder sprachlicher Unterlegenheit gar nicht wissentlich zustimmen kann. Der Täter nutzt dabei seine Macht- oder Autoritätsposition aus.

Angst und Scham

Gerade aus Angst und aus Scham komme es oft nicht zur Anzeige, wie Diederichs-Seidel weiter ausführte. Zumal sich 30 Prozent der bekannt gewordenen Fälle im familiären, 60 Prozent im sozialen Umfeld abspielten. Zehn Prozent der Taten wurden von Fremden begangen.

Es sei sehr schwierig, Signale einer Kindswohlgefährdung zu bemerken. Gerade Eltern und Lehrer müssen da mehr Sensibilität zeigen. Mit Hilfe der Lotto-Stiftung startete der Kinderschutzbund in Rheinland-Pfalz ein neues Präventionsprojekt, bei dem derzeit 20 Grundschullehrer der Rupprechtschule in Friesenheim ausgebildet werden. „Ziel ist es, dass die Lehrer empathisch und kompetent auf Fälle reagieren können“, so Diederichs-Seidel: „Gerade den Lehrern kommt eine Multiplikatorenfunktion zu.“ Neben einer Ausbildung und Sensibilisierung stellt der Kinderschutzbund auch einen Präventionskoffer zur Verfügung, in dem die Lehrer weiterführende Informationen finden sowie Spielanleitungen, um das Thema mit möglicherweise betroffenen Kinder anzusprechen.

Auch werden die Lehrer geschult, das Thema Kindesmissbrauch bei Elternabenden anzusprechen: „Die sollen sehen, dass hier etwas passiert. Der Kinderschutzbund ist hier Ansprechpartner, wir sind mit einem Vertreter des Ortverbandes auf den Elternabenden.“ Ein interaktives Theaterstück ist geplant und soll den Kindern helfen, „das auszudrücken, was sie nicht kennen“, so Diederichs-Seidel. Alle Maßnahmen sind beim Kinderschutzbund keine einmaligen Aktionen: Mit Hilfe von Auffrischungskursen soll die Missbrauchsprävention ein immerwährender Kreislauf werden.

„Wir sind auf solche Angebote angewiesen“, sagte Petra Kistner, Rektorin an der Schule. Wie wichtig sie sind, musste sie im vergangenen Jahr erfahren: „Wir hatten hier einen Fall von häuslicher Gewalt.“ Der Kinderschutzbund ist darüber hinaus Ansprechpartner für alle Präventionsfragen.

Info: www.kinderschutzbund- ludwigshafen.de

