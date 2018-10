Ludwigshafen.Die SPD Ludwigshafen geht mit David Guthier (Bild: Schrott) als Spitzenkandidat in die Kommunalwahl Ende Mai. Der 29-jährige Chef des 1265 Mitglieder starken Stadtverbands bekam am Freitagabend 64 Stimmen der 65 Delegierten. Auf den nächsten Plätzen der Liste folgen Anke Simon, Antonio Priolo, Julia Appel und Günther Henkel.

In der Vertreterversammlung im Bürgerhaus Oppau bezeichnete Guthier die Vorschläge zur Stadtratsliste als „überzeugendes personelles Angebot“, das die Vielfalt in der Stadt abbilde. Unter den Kandidaten sind Menschen mit und ohne Migrationshintergrund vertreten, selbstständige Unternehmer und Gewerkschafter sowie auffallend viele junge Gesichter. Sie sollen den Stadtrat aus der Mitte der Gesellschaft heraus mit neuen Ideen bereichern. Einige langjährige Stadtratsmitglieder wie Ernst Mindl, Gabriele Albrecht und Udo Scheuermann treten nicht mehr an.

Erklärtes Ziel ist es, dass die SPD bei der Kommunalwahl wieder stärkste Fraktion wird – allen schlechten Umfragen zum Trotz. „Die Wähler können schon unterscheiden, für welche Ebene sie ihre Stimme abgeben“, sprach Guthier den Delegierten Mut zu. „Hier vor Ort kümmern wir uns um die Menschen und ihre Anliegen. Wir sind die Ludwigshafen-Partei!“ Derzeit hat sie 21 der 60 Sitze im Rat.

Mehr bezahlbarer Wohnraum

Inhaltlich will die SPD vor allem mehr bezahlbaren Wohnraum schaffen. Das sei die Aufgabe für die nächsten Jahrzehnte. Um das Sicherheitsgefühl der Bürger zu verbessern, müssten Angsträume beseitigt, aber auch das Personal von Polizei und Ordnungsamt aufgestockt werden. Im Zuge des Hochstraßen-Abrisses müsse eine Verkehrswende eingeleitet werden mit einer besseren Vernetzung der Verkehrsträger, einem Ausbau der Rad-Infrastruktur und des ÖPNV-Angebots mit attraktiveren Ticketpreisen. Dass Mannheim hier Modellstadt werden soll, komme gerade recht.

Für Investitionen in die Infrastruktur der Stadt seien 80 Millionen Euro im Haushalt eingeplant worden, umgesetzt wurden davon nur 44 Millionen. Die Folge davon seien massive Sanierungsstaus, die sich vor allem an den Schulgebäuden bemerkbar machten. Das sei „im Interesse unserer Kinder nicht hinnehmbar“, sagte Guthier an die Adresse des CDU-Baudezernenten Klaus Dillinger. Ein weiteres Schwerpunktthema sei die Stadtentwicklung. Hier sei die Innenstadt nur ein Teil von Ludwigshafen, lebenswerte Stadtteile mit guter Nahversorgung und Daseinsvorsorge mit Ärzten seien genauso wichtig.

Die Zeiten von zwei langen Fußgängerzonen mit Einzelhandel seien vorbei. Man müsse den Strukturwandel schaffen zu Dienstleistung und Gastronomie sowie Angeboten für Studierende und junge Familien. Dass dies gelingen kann, zeige die Ansiedlung der TWL sowie der Pfalzwerke mit zahlreichen Arbeitsplätzen in der Innenstadt. Nun müsse noch aus der Betonwüste Bürgerhof ein Treffpunkt mit Cafés und Spielgeräten werden.

Populisten erteilte Guthier eine Absage: „Sie haben keine Lösung für irgendein Problem.“ Jeder Rechtsradikale im Rat sei einer zu viel: „Wir brauchen Mut statt Angst“, so Guthier. Mut machte auch Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck, die derzeit in China weilt. „Geht auf die Straße, klingelt an den Türen und redet mit so vielen Menschen wie möglich“, rief sie per Videobotschaft zum Wahlkampfauftakt auf.

© Mannheimer Morgen, Montag, 29.10.2018