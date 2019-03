Singende Kritiker teilen musikalisch aus

Ludwigshafen.Mit Gesang auf Missstände und Fehlentwicklungen in der Stadt aufmerksam machen – dieses Ziel hat sich der Ludwigshafener Kunstverein bei seinem neuen musikalischen Projekt „Beschwerde-Chöre“ gesetzt. Unter dem Schlagwort #Beschwerdich rufen die Initiatoren alle Bürger dazu auf, sich an der Aktion zu beteiligen und ihrem Ärger über bestimmte Dinge auf ganz besondere Art und Weise Luft zu machen. Zu den vier Themen Arbeit, Wohnungssuche, Studenten und Artenvielfalt wird jeweils ein Stück getextet und vertont, das die Chöre dann zu bestimmten Gelegenheiten überraschend an öffentlichen Orten singen. Gestern haben die Verantwortlichen das Projekt beim Ludwigshafener Kunstverein vorgestellt.

Idee stammt aus Finnland

Die Idee eines Beschwerde-Chors stamme von dem deutsch-finnischen Künstlerpaar Tellervo Kalleinen und Oliver Kochta-Kalleinen, wie Direktorin Barbara Auer berichtet. „Sie haben das Konzept entwickelt und 2006 in Birmingham die erste Gruppe ins Leben gerufen“, erklärt sie. Mittlerweile gebe es weltweit zahlreiche Nachahmer und bereits 150 Beschwerde-Chöre. Auer habe das Projekt so gut gefallen, dass der Kunstverein sich damit beim Kulturförderprogramm Tor 4 der BASF beworben habe – mit Erfolg. „Die Beschwerde-Chöre wurden als eines von 16 Vorhaben aus 60 Bewerbungen zur Förderung ausgewählt“, berichtet Auer.

Jetzt geht es also an die konkrete Umsetzung. „Wir hoffen natürlich auf viele begeisterte Mitsinger“, sagt Auer. Die Teilnahme stehe jedem offen, eine besondere Vorbildung sei nicht notwendig. „Die Personen müssen eigentlich nicht mal richtig singen können“, erklärt die Direktorin. Das unterstreicht Musiker Bernhard Vanecek, der mit seinem Zwillingsbruder Roland und dessen Frau Anna – alias Coco SaFir – den Gruppen bei der Erarbeitung eines fertigen Liedes hilft. „Es geht nicht darum, es besonders gut zu machen. Wir wollen auf keinen Fall den gesanglich perfekten Chor“, sagt Vanecek. Vielmehr gehe es darum, eine musikalische Gruppendynamik zu entfachen, das Gefühl, dass man gemeinsam stark sei. „Nur wenn es authentisch ist, dann kann es auch Wirkung haben“, betont der Künstler. „Die Musik entsteht im Moment.“

Teilnehmer texten Lieder

Für jeden der vier Chöre gebe es mehrere Workshops, über die Inhalte der Lieder würden schlussendlich die Teilnehmer entscheiden. „Das ist noch komplett offen“, sagt Auer. Auch die Frage, wo oder zu welchen Anlässen die gesungenen Beschwerden vorgebracht werden sollen, ist den Gruppenmitgliedern überlassen. Die eine oder andere Idee gebe es aber schon. So will ein „Aktionsbündnis Wohnungslose“ möglichst viele Menschen aus den zugehörigen Einrichtungen motivieren, sich am Chor der Wohnungssuchenden zu beteiligen. „Vor der Stadtratswahl wollen sie dann zum Rathaus ziehen, und ihrem Anliegen Gehör verschaffen“, wie Andrea Lutz-Kluge, Professorin für Ästhetische Praxis an der Hochschule Ludwigshafen, sagt.

Auch für den Chor der Studis werde an der Hochschule schon kräftig die Werbetrommel gerührt. „Es wurde extra eine Lehrveranstaltung in das Projekt eingebunden“, berichtet sie. Etwa zehn Studierende würden unter den Kommilitonen Beschwerden einsammeln und Sänger rekrutieren. Eines der Themen sei die Idee eines City-Campus’, den die Landesregierung in Mainz verworfen hatte. „Nach Ansicht vieler Studenten ist das eine vertane Chance. Die Stadt hätte aufblühen können“, sagt Lutz-Kluge. Der Beschwerde-Chor sei die optimale Chance, die Kritik „auf charmante Art“ loszuwerden. Auch die Professorin betont, dass es dabei nicht um die gesangliche Qualität geht. „Es soll laut und schrill sein.“

Begleitet wird das Projekt von einer Ausstellung in den Räumen des Kunstvereins. Dort sind ab 11. April Videos von den bisherigen Beschwerde-Chören aus aller Welt zu sehen. Den bislang größten seiner Art gebe es mit 150 Mitgliedern in Köln. „Den wollen wir auf jeden Fall toppen“, sagt Auer und lacht.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 23.03.2019