Sinkende Zahlen, mehr Furcht

Aktion des Krimirats: ein Rundgang zur Sicherheit am Berliner Platz. © Tröster

Ludwigshafen.„Gewalt ist keine Lösung“, sagt Poetry Slammer Philip Seiler zu Beginn der großen Jubiläumssitzung des Rates für Kriminalitätsverhütung. Seine Gedanken und Wortspiele zum Thema Gewalt bildeten den Auftakt der Veranstaltung im Ratssaal, bei der das Jubiläum des auch „Krimirat“ genannten Gremiums im Vordergrund stand: Den Rat gibt es seit 25 Jahren. Er soll die Sicherheitsprobleme der Stadt durch gemeinsames und vernetztes Handeln lösen.

Neben dem Poetry Slammer hatte die Vorsitzende des Rats, Sozialdezernentin Beate Steeg, Dominic Kudlacek eingeladen. Der Sozialwissenschaftler und Kriminologe ist Professor an der Hochschule Bremerhaven und präsentierte einen Vortrag zu Gewalt und Kriminalität in Zeiten des Umbruchs. Zur Einführung sprach der Vizepräsident des Rats und Präsident des Polizeipräsidiums Rheinpfalz, Thomas Elbling, von einem „Wandel der Gewalt.“ Trotz sinkender Fallzahlen – „wir haben die kleinsten Zahlen der letzten zehn Jahre“ – nehme die Kriminalitätsfurcht nicht ab, sondern eher zu. „Das fühlt sich unheimlich an.“

Ein Erklärungsansatz ist laut Kudlacek ein Umbruch in der Gesellschaft durch Migration und die Aufnahme von rund einer Million Menschen seit 2015. Dennoch: Die Gewaltzahlen seien rückläufig. Im Hellfeld der erfassten Gewalt sei der Stand heute etwa der von vor 20 Jahren. Bei der Einbruchskriminalität habe es etwa einen deutlichen Anstieg bis 2015 gegeben, dann griffen Präventions- und Aufklärungsmaßnahmen und die Straftaten gingen deutlich zurück. Generell sei die Gewalt männlich. „Das Verhältnis ist 1:8 gegenüber Gewalt, die von Frauen ausgeht“, so Kudlacek. Die Verbesserung der Situation führt er darauf zurück, dass „wir genauer hinschauen und sensibler geworden sind.“ Auch eine höhere Bildung und den Rückgang der Jugendarbeitslosigkeit nannte er als Gründe, denn gerade in der Altersgruppe der 14- bis 25-Jährigen gebe es viel Gewalt.

Kriminaloberkommisar Hans-Jürgen Ladinek zeigte in seinem Beitrag die Anfänge des Krimirates vor 25 Jahren auf – damals nach den Brandanschlägen in Mölln und Solingen 1992 und 1993. Er erinnerte an die Chaostage in Ludwigshafen, die sie in den Griff bekommen hätten. Und auch das Erfolgsrezept verriet er: „Hier sind Kreativität und Fantasie gefragt.“ Steeg referierte über das „Herzstück des Krimirates“: Die Arbeitskreise seien am Puls der Zeit und nah am Menschen. dle

© Mannheimer Morgen, Samstag, 16.11.2019