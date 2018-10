Sirenen werden am Freitag getestet

Ludwigshafen.Die Feuerwehr testet die Warnsirenen im Stadtgebiet am Freitag, 19. Oktober, um 17 Uhr. Dabei ertönt eine Minute lang ein anschwellender und wieder abklingender Ton. Zeitgleich an allen 34 Standorten werden die Sirenen ausgelöst. Kurz zuvor weist die Feuerwehr über die kostenlosen Smartphone-Apps Katwarn und Nina auf den bevorstehenden Test hin. Im Gegensatz zu früheren Probeläufen schließt sich keine Befragung der Bevölkerung zur Hörbarkeit der Sirenen an. Sollten die Bürger aber dazu besondere Beobachtungen machen, können sie diese per E-Mail an feuerwehr@ludwigshafen.de melden. Zeitgleich testen die Städte Mannheim und Ilvesheim ihre Sirenen. ott

