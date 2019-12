Sitzung abgesagt

Ludwigshafen.Kehrtwende binnen drei Tagen: Die Sondersitzung des Stadtrats am Montag über die Grundsteuer-Erhöhungen hat die Verwaltung am Freitagnachmittag abgesagt. Denn eine vermittelnde Lösung zeichne sich ab. Nach Gesprächen von Kämmerer Andreas Schwarz (SPD) mit der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) geht die Stadt nicht mehr davon aus, dass die Kommunalaufsicht unmittelbar auf der Erhöhung bestehe und direkt in die kommunale Selbstverwaltung eingreife. Die Stadt müsse jedoch weitere Maßnahmen zu Einnahmeverbesserungen in die weiteren Verhandlungen mit der ADD einbringen. Dies erfolge bei den kommenden Haushaltsberatungen.

Ablehnung im Stadtrat

Wegen des Haushaltsdefizits hatte die ADD eine Anhebung der Steuern angemahnt. Der Stadtrat hatte dies jedoch am Montag mit den Stimmen von CDU, AfD, FDP, FWG, Linke und BiG ablehnt – und dabei auf negative Auswirkungen auf den Wohnungsmarkt verwiesen. Eine Erhöhung bei den Grundsteuern A und B von 320 auf 360 Punkte beziehungsweise von 420 auf 460 Punkte würde Einnahmen von jährlich 3,2 Millionen Euro bringen. Am Mittwoch hatte die Stadtspitze nach einer juristischen Prüfung die Ablehnung der Erhöhung als rechtswidrig bezeichnet und eine Sondersitzung des Stadtrats einberufen.

Die CDU zeigte sich „sehr erstaunt über das Hin und Her“ der Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD). Zusammen mit dem Kämmerer habe sie mit harten Bandagen versucht, die Mehrheitsentscheidung des Stadtrats auszuhebeln. Das Vorhaben einer neuerlichen Abstimmung sei unverständlich gewesen. Mit der Rolle rückwärts habe der Stadtvorstand einen Glaubwürdigkeitsschaden verursacht. Dass die ADD nun eingelenkt habe, sieht die CDU als Bestätigung für einen harten Kurs an, sich nicht einschüchtern zu lassen. ott

