Skater rollen in die neue Saison

Ludwigshafen.Unter geradezu idealen Wetterbedingungen ist gestern Abend die Saison für die Skater in Ludwigshafen gestartet. Viele Sportfreunde schnallten sich die „Rollschuhe“ an, um vom Berliner Platz aus zunächst eine lockere Aufwärmrunde von acht Kilometern entlang des Rheins und über die Parkinsel zu drehen. Wer dann Lust auf eine weitere Strecke hatte, den führte der Weg 22 Kilometer weit nach Friesenheim, anschließend quer durch Ludwigshafen nach Mundenheim und vor dort aus wieder Richtung Berliner Platz. Die Rhein-Neckar-Skater als Veranstalter nennen diese Route „Lichtertour“, weil sie permanent durch gut beleuchtete Straßen führt. Die nächsten Skate-nächte in Ludwigshafen steigen am 2. und 16. Mai. Am 23. Mai beginnt dann auch auf Mannheimer Seite die Saison. red