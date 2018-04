Skater rollen wieder

Anzeige

Ludwigshafen.Passend zu den wärmeren Temperaturen startet die Skatenight-Saison in Ludwigshafen. Auftakt ist am Mittwoch, 18. April, um 19.30 Uhr – wie gewohnt am Berliner Platz. Die Tour beginnt mit einer acht Kilometer langen Aufwärmrunde. Hintergrund: Wer danach feststellen sollte, dass die Schuhe doch etwas drücken, ist schnell wieder zurück am Berliner Platz. Ansonsten geht es an diesem Tag auf die 22 Kilometer lange „Lichterstrecke“, die stets durch gut beleuchtete Straßen führt – über die Parkinsel direkt entlang am Rhein, danach über Friesenheim und Mundenheim zurück zum Berliner Platz. Auf halber Strecke machen die Skater eine Pause, in der Getränke verkauft werden.

Kostenloser Helmverleih

Gegen ein Pfand können die Teilnehmer Helme am Startpunkt kostenlos ausleihen. Sanitäter und Krankenwagen begleiten die Skatenight. Die Touren werden zumeist im 14-tägigen Rhythmus bis zum 22. August angeboten. Der Veranstalter weist darauf hin, dass Kinder nur in Begleitung Erwachsener mitfahren dürfen. Skateboards sollten sich im hinteren Teilnehmerfeld halten. Weitere Informationen zu den Veranstaltungen unter www.skatenigh-ludwigshafen.de. ott