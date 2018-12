Skepsis angebracht

Das ist ein Schock, auch wenn Baudezernent Klaus Dillinger die Lage als nicht so dramatisch einstuft. Vor zehn Jahren lag die Kostenschätzung für das Hochstraßenprojekt noch bei 170 Millionen Euro, jetzt ist der Betrag gut dreimal so hoch. Und es ist nicht auszuschließen, dass sich das Vorhaben weiter verteuert, etwa durch erneute Verzögerungen. Bei einem komplexen Vorhaben in beengter Innenstadtlage mit vielen Leitungen und Gleisen sind Überraschungen auch während des Bauablaufs denkbar.

Die Termine für den Baubeginn, die bislang alle schnell überholt waren, sind ebenfalls mit großer Vorsicht zu genießen. Denn es gibt noch viele Unwägbarkeiten. Vor dem Abriss der Hochstraße Nord muss die Ausweichroute Hochstraße Süd saniert werden. Die Finanzierung, selbst die genaue Kostenschätzung, stehen da noch aus. Die Dauer der Planfeststellungsverfahren sind ebenso wenig abschätzbar wie die Ergebnisse der Ausschreibung. Bei anderen Projekten lagen die Angebote weit über der Kostenkalkulation.

Nur wenn alles optimal liefe, was so wahrscheinlich ist wie ein Sechser im Lotto, ist der Abriss der Hochstraße Nord ab 2023 möglich. Die Zwischenzeit sollten die Verantwortlichen in der Region dafür nutzen, den Nahverkehr auszubauen. Zudem müssen sie die Sanierung der Ausweichstrecken zeitlich besser abstimmen. Daran hat es in der Vergangenheit oft gehapert.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 15.12.2018