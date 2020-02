Skulpturen mit angedeuteten Gesichtszügen

Ludwigshafen.Seine Skulpturen sind roh und zerklüftet, wobei die Plastiken in Pose geworfene Menschen mit rudimentären Gesichtszügen oder Pferde mit anonymen Reitern auf dem Rücken darstellen. „Ich bin ein alter Feuerteufel“, erklärte Bildhauer Walter Schembs amüsiert in Bezug auf das Schweißen, Fräsen und Schleifen bei seinem Schaffen. „Ich bin kein großer Planer, sondern sehr spontan“, erläuterte der 63-Jährige. Deshalb fliegen dem Bildhauer und Maler oft die besten Ideen während der Arbeiten zu.

Eine Ausstellung namens „Menschenbilder“ mit Skulpturen und Gemälden von Schembs wird am Samstag, 29. Februar, um 19 Uhr in der Kulturkirche Friedenskirche (Leuschnerstraße 56) eröffnet. Die Exponate sind bis 29. März in dem Gotteshaus zu sehen, so Helmuth Morgenthaler, Vorsitzender des Presbyteriums und Förderkreises.

Im Frühjahr und im Herbst veranstaltet die Friedenskirche, die sich als Kulturkirche etablieren konnte, jeweils eine größere Kunstausstellung. Diesmal fiel die Wahl auf den in Worms lebenden Bildhauer Walter Schembs, der mit Bronze und Holz arbeitet.

Kontakt über Pfarrerin

Der Kontakt zu dem Künstler, der ein Atelier mit Scheune im Wormser Stadtteil Herrnsheim betreibt, kam über die kunstsinnige Pfarrerin Cornelia Zeißig zustande, die seit 2016 an der Kulturkirche in Friesenheim tätig ist. „Ich kenne Pfarrerin Zeißig schon seit vielen Jahren, sie besucht manchmal meine Ausstellungen“, erklärte Schembs.

Ein Rahmenprogramm bis Ende März begleitet die Ausstellung. Dazu zählt unter anderem ein kostenloses Orgelkonzert von Bezirkskantor Tobias Martin, der am Donnerstag, 5. März, um 19 Uhr in der Friedenskirche unter der Überschrift „Ecce Homo“ Klassikstücke von Bach bis Mendelssohn Bartholdy anstimmen wird.

Mehrere Gastredner halten inspirierende Vorträge über den Begriff „Menschenbilder“ – aus unterschiedlichen Blickwinkeln betrachtet. Am Donnerstag, 19. März, 19 Uhr, spricht beispielsweise der pensionierte Pfarrer Ludwig Burgdörfer über das Thema „Das sieht Gott ähnlich: Über das christliche Menschenbild“. Für den 24. März hat sich BASF-Vorstandsmitglied Michael Heinz für einen Vortrag angekündigt.

Gymnasiasten geben Impuls

Bis auf ein Konzert des Ensembles Vocapella Limburg am Samstag, 14. März, sind alle begleitenden Veranstaltungen für Besucher kostenfrei. Jugendliche des benachbarten Max-Planck-Gymnasiums leisten ebenfalls einen inhaltlichen Beitrag. Das Passionskonzert des Limburger Ensembles mit geistlicher Chormusik am 14. März um 19.30 Uhr kostet 15 Euro Eintritt.

Weitere Informationen sind im Internet auf www.kulturkirche-ludwigshafen.de abrufbar. hfm

Donnerstag, 20.02.2020