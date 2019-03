Smartphones gestohlen

Ludwigshafen.Mehrere Einbrüche beschäftigen die Polizei in Ludwigshafen. Wie die Beamten gestern mitteilten, drangen Unbekannte in der Zeit von Samstag bis Montag in einen Mobilfunkshop in der Bismarckstraße ein. Die Täter entwendeten mehr als 30 Smartphones und entkamen anschließend unerkannt. Der Schaden beläuft sich nach Schätzungen der Ermittler auf mindestens 10 000 Euro. In der Nacht zum Montag verschafften sich Kriminelle Zutritt zu einer Wohnung in der Maudacher Straße, indem sie ein Fenster aufhebelten. Die Einbrecher nahmen Jacken und eine Spielkonsole an sich und flüchteten. Die genaue Schadenshöhe ist noch nicht ermittelt.

Zeugen gesucht

In der Hoheneckenstraße und der Weinbietstraße hatten es Unbekannte auf Kellerabteile von Mehrfamilienhäusern abgesehen. Der Einbruch in der Hoheneckenstraße wurde am Montag gegen 19.30 Uhr gemeldet. Dort waren zwei Fahrräder verschwunden. In der Weinbietstraße erbeuteten die Täter ebenfalls ein Fahrrad. Der Schaden beläuft sich auf einige Tausend Euro.

Hinweise nimmt die Polizei in den ersten beiden Fällen unter Telefon 0621/963-27 73 entgegen, für die Kellereinbrüche unter der Nummer 0621/963-21 22. jei

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 20.03.2019