So schön kann hässlich sein

Schon der Startpunkt ist ein „idyllisches Fleckchen“: die Grünfläche am Danziger Platz, mit dem verfallenden Brunnen, umgeben von Tankstelle und B 44-Abfahrt. Von hier aus macht sich die illustre „Gang“ (Burstein) auf den Weg: junge Leute mit Wegbier in der Hand, Familien mit Kindern, Senioren, sogar ein älterer Herr mit Rollator. „Eigentlich ist das Wetter noch viel zu gut für diese Führung“, sagt Helmut van der Buchholz. „In Grau und bei Nieselregen macht sich das alles viel besser.“

Er präsentiert heruntergekommene Unterführungen. Und den „riesigen Parkplatz in bester Innenstadtlage“ am Carl-Bosch-Gymnasium. Am Westausgang des RathausCenters bewirbt der Künstler mit ironischen Spitzen auch die letzten übrig gebliebenen „Pilzdächer“, die einst auch die Fußgängerzone „geschmückt“ haben.

Er witzelt über die Becken rund ums Rathaus-Center, die ohne Wasser nicht so hübsch daherkommen. Und er schickt seine Gruppe über einen „Fußweg, der im Nichts endet“ in Richtung Carl-Wurster-Platz, der zwar das „Tor zum Hemshof“ sei, aber auf gewisse Weise auch die Botschaft „hier hört alles auf“ vermittele: heruntergekommene Fassaden, schräge Farbkombinationen, fragwürdige Einzelhandelsstruktur.

Weiter geht es. So viele Leute, scherzt man, seien schon lange nicht mehr in der City gesichtet worden. Vom „innerstädtischen Festplatz“, dem Bürgerhof, geht es weiter durch eine Passage zur Rückseite des Kunstverein-Gebäudes. Ein Sammelsurium von Baustilen und Bauformen werfe hier die Frage auf: „Ist das so gewollt oder ist das versehentlich so geworden?“

Zum Schluss führt Helmut van der Buchholz die Gruppe aufs Dach des Parkhauses in der Dammstraße – von hier aus dürfen die Teilnehmer „Ludwigshafens geballte Hässlichkeit“ noch von oben genießen. Unterm Beton der Hochstraße Süd schallt am Ende der Applaus, hallen die Bravo-Rufe für den Stadtführer.

Etwas abseits steht jedoch ein Mann, der wenig begeistert dreinblickt. „Das soll lustig sein, aber ich finde das skandalös“, schimpft der 80-Jährige, der seinen Namen nicht verraten will. Man solle lieber die schönen Seiten zeigen: den Ebert-Park, die Parkinsel. Er habe das zwei Stunden über sich ergehen lassen, sagt der gebürtige Ludwigshafener – „aber mir war nicht zum Lachen“.

Auch Lisa-Marie Reingruber ist hier geboren. „Ein bisschen mehr geschichtlichen und architektonischen Hintergrund hätte ich mir gewünscht“, sagt sie. Aber ansonsten hat die 29-Jährige die Stadtführung sehr genossen – und die besonders hässlichen Ecken per Foto-Netzwerk Instagram stolz mit der Internet-Welt geteilt. Das, räumt sie ein, musste sie erst lernen. Früher habe sie auf die Frage nach ihrer Herkunft oft geantwortet: „Ich komme aus Rheinland-Pfalz.“ Oder: „Eher so aus der Mannheimer Gegend.“

