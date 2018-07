So viele Azubis wie noch nie

Anzeige

Ludwigshafen.Das Foyer des Stadtratssaals war zum Ausbildungsstart in diesem Jahr besonders gut besucht. 61 Azubis beginnen Anfang August ihre Ausbildung bei der Stadtverwaltung – so viele wie noch nie. Einige von ihnen sind sogar schon seit einigen Wochen in der Einarbeitungsphase.

„Ich freue mich, heute so viele junge Erwachsene begrüßen zu dürfen. Eine bunte Mischung, die das breite Angebot unserer Ausbildungsstellen widerspiegelt“, freute sich Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD) gestern beim Empfang der neuen Auszubildenden. „Ich denke, junge Leute haben mit einer Ausbildung bei uns große Chancen und eine sichere Berufsperspektive in den nächsten Jahren“, sagte die Oberbürgermeisterin im Hinblick auf die Anwärterzahlen – mit 61 neuen Auszubildenden liegt die höchste Quote in der Geschichte der Stadt vor.

Ausbildung bei der Stadt Seit 1997 beginnen jährlich zwischen 30 und 50 Auszubildende ihre berufliche Laufbahn bei der Ludwigshafener Stadtverwaltung. 2016wurden 34 Ausbildungsverhältnisse abgeschlossen, 2017 haben es 42 Azubis einen Ausbildungsplatz erhalten. Die 61 neuen Nachwuchskräfte in diesem Jahr sind Rekord. Zum Ausbildungsstart im Spätsommer sind bereits zum 1. Juli 26 Azubis al Beamtenanwärter für die Ausbildung und den Bachelor of Arts in den Fachrichtungen Verwaltungswirtschaft und Verwaltungsbetriebswirtschaft eingestellt worden. Bewerbungen für das Ausbildungsjahr 2019 sind noch bis zum 30. September möglich.

650 Bewerbungen eingegangen

2017 begannen 42 Nachwuchskräfte ihre berufliche Laufbahn bei der Ludwigshafener Stadtverwaltung. Für das Ausbildungsjahr 2018 flatterten 650 Bewerbungen im Rathaus ein. „Mit 36 Frauen und 25 Männern haben wir in diesem Jahr eine weibliche Dominanz. Das freut mich natürlich“, erklärte Steinruck schmunzelnd. Eine der neuen Azubis ist Elisabeth Kismann. Beim Empfang im Rathaus traf sie auch gleich auf ihre Betreuerin Gabriele Böhler, die seit 2012 für die Ausbildung beim Kulturbüro zuständig ist. „Mit jungen Leuten zu arbeiten macht mir Spaß. Es ist schön zu sehen, dass die Jugend Interesse an den eigenen Tätigkeiten zeigt. Ich sage meinen Azubis auch immer, dass wir beide von dem Ausbildungsverhältnis profitieren und voneinander lernen“, erklärte Böhler und reichte ihrer neuen Kollegin die Hand. „Ich bin schon ganz gespannt“, sagte Kismann nervös. Mit der Stadtverwaltung als neuer Arbeitsstelle verbindet die junge Frau vor allem einen der größten Arbeitgeber der Region. „Ich arbeite gerne im Büro und mit Menschen. Verwaltungsfachangestellte ist die perfekte Kombination für mich.“