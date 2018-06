„Solche Vorreiter wünschen wir uns“

Anzeige

Ludwigshafen.Das Land Rheinland-Pfalz will mit dem Bündnis „Aktion Grün“ den Artenrückgang aufhalten und dazu Kommunen, Initiativen, Verbände, Landwirte und einzelne Bürger mit ins Boot holen. Jeder, der selbst mit kleinen Projekten zum Erhalt der Artenvielfalt beitragen will, kann Fördergelder erhalten. Umweltministerin Ulrike Höfken (Grüne) und Umweltstaatssekretär Thomas Griese (Grüne) besuchten gestern bei ihrer Sommertour durchs Land drei Projekte des Arbeitskreises für Natur- und Vogelschutz (Orbea) in Ludwigshafen. Diese gelten als besonders gelungene Musterbespiele.

Den Garten der Kita St. Sebastian 1, wo Höfkens Tour begann, pflegen die Kinder gemeinsam mit ihren Pädagogen seit mehreren Jahren. „Die Kräuter und Sträucher fördern das Vorkommen von Insekten“, erklärte Klaus Eisele vom Arbeitskreis: „Orbea kommt zwei Mal die Woche vorbei und kümmert sich mit um die Pflege der Pflanzen. Die Kinder schauen dabei zu und wissen zu schätzen, was sie hier sehen. Die Stadt spendete zehn Vogelkästen. Wir füttern das ganze Jahre hindurch.“ Im Rahmen von „Aktion Grün“ unterstützt das Land staatliche Kitas finanziell dabei, solche Schulgärten anzulegen. Kindergartenpaten können sich dafür ausbilden lassen. Mainz fördert auch die Ausbildung von Rangern und Waldpädagogen, die bei Vogelkundeprojekten Kinder durch Wald und Natur führen. Kinder sollen lernen, Verantwortung für die Umwelt zu übernehmen und Ökosysteme in ihrer Komplexität verstehen.

Innenhof in Kuttererstraße

Höfken interessierte sich auch für den 4000 Quadratmeter großen Innenhof einer Wohnanlage in der Bürgermeister-Kutterer-Straße, den Orbea naturnah mit Baumbestand und großer Blühfläche angelegt hat. Die Projekte von Orbea sah Höfken als förderfähig an. Denn das Programm „Aktion Grün“ begrüßt auch den naturfördernden städtischen und privaten Gartenbau. Öffentliche Plätze und private Gärten lassen sich durch Blütenflächen für viele Arten nutzbar machen. So bietet der Innenhof in der Bürgermeister-Kutterer-Straße vor allem Bodenbrütern einen Lebensraum mitten in der Stadt. Im Unterschied zu Steingärten aus Schotter und Kies, die vermehrt in Stadtgebieten angelegt werden, bieten sie einen Lebensraum für Insekten- und Vogelarten.