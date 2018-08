Sommerfest auf Jugendfarm

Ludwigshafen.Ob bei Brett- und Geschicklichkeitsspielen, auf einer Rollrutsche oder bei Bastelangeboten – viel Vergnügen für die ganze Familie bot das Sommerfest der Jugendfarm in der Pfingstweide. Auch Reitvorführungen, ein Bienenworkshop und ein Seifenblasenwettstreit zählten zum Programm. Die Schulband der Realschule plus am Ebertpark spielte zum Abschluss des Festes. Dabei starteten die Verantwortlichen der Jugendfarm auch eine Spendenaktion – zugunsten eines neuen Traktors, der für zahlreiche Arbeiten auf dem Gelände unerlässlich ist. ott (Bild: Keiper)

© Mannheimer Morgen, Freitag, 17.08.2018