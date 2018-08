Sommerfest ohne „Herzstück“

Ludwigshafen.Gaudi in der Hüpfburg, erbitterte Duelle am Tischkicker und mutige Abenteurer an der Kletterwand: Das traditionelle Sommerfest hat am Wochenende zahlreiche Familien ins Kinderparadies im Friedenspark gelockt. An beiden Tagen kamen nach Angaben der Veranstalter jeweils rund 500 Menschen auf das ehemalige Industriegelände, das seit Anfang der 90er Jahre für Picknicks, Grillfeste und als Abenteuerspielplatz genutzt wird. Betrieben wird das Kinderparadies durch die Ludwigshafener Kongress- und Marketinggesellschaft Lukom, der Förderkreis setzt sich dafür ein, dass ordentlich Leben in den Park kommt.

„Unser Herzstück ist die Wasserspielanlage mit Wasserfall und Fontänen. Sie wurde in den vergangenen Jahren gerne als Planschbecken für die Kleinsten benutzt, was praktisch für die Bewohner im angrenzenden Viertel war, denn man brauchte nicht ins Schwimmbad zu fahren“, sagte Sebastian Schröer, erster Vorsitzender des Fördervereins. Beim Wasserspielplatz war jedoch die Aufbereitungsanlage verschlissen, so dass die hygienischen Standards nicht mehr erfüllt werden konnten. Vor einem Jahr wurde die etwa 300 000 Euro teure Finanzierung beschlossen, der Verein sagte eine Beteiligung von 50 000 Euro zu. „Wir haben es geschafft, den Betrag durch Spenden aufzubringen. Die Vorarbeiten sind bereits gemacht, an der Anlage steht ein Bauzaun – vielleicht ist sie zur nächsten Saison wieder nutzbar“, meinte Schröer.

Dosenwerfen, Tanz und Schminke

Doch das Festwochenende musste ohne Wasserspiele auskommen, dafür gab es andere Darbietungen und Spielmöglichkeiten. Viele ehrenamtliche Helfer waren im Einsatz. „Der Förderkreis bekommt Unterstützung von den Karnevalsvereinen wie den Farweschluckern oder der Stadtgarde. Vom KV Hans Warsch war eine Tanzgruppe da, und sogar die Schlotten sind den weiten Weg von Schifferstadt hierhergefahren.“

Geboten wurden neben Hüpfburg, Tischkicker und Kletterwand auch einfache Rummelplatz-Spiele wie Dosenwerfen oder Entenangeln, aber auch Kinderschminken, Clowns, Zauberer und indischer Tanz. Die Zielgruppe der Veranstaltung reichte von den Jüngsten im Krabbelalter bis zu Zwölfjährigen.

Beim Stand der Stadtgarde fand man den Klassiker Dosenwerfen und konnte mit Tischtennisbällen auf markierte Flächen in Eierkartons zielen, schlichte Dinge im Zeitalter von digitalen Spielen. „Dosenwerfen kennt jeder, alle können mitmachen, egal welchen Alters. Kinder jedoch, die nur Handy-Spiele gewohnt sind, erleben hier was Neues“, sagte Steffi Fernbach von der Stadtgarde, Betreuerin der Junioren. Ihre beiden Töchter halfen am Stand mit. „Wir finden es gut, dass so ein Fest für die Kinder geboten wird. Und vielleicht kommt man ins Gespräch, und das eine oder andere Kind möchte bei der Stadtgarde mitmachen“, fügte Fernbach hinzu.

Das Gelände ist von Ende März bis Ende Oktober geöffnet und wird betreut von Hausmeister Ralf Grabowski. Neben dem Außenbereich mit Grillplätzen, Matsch- und Spielplatz gibt es noch zwei Innenräume für Veranstaltungen. „Am meisten gefragt sind die Grillplätze im Sommer, da ist ganz schön was los. In den Räumen werden Kindergeburtstage gefeiert, aber auch Vereine nutzen sie. In beide Räume passen zusammen nur 100 Personen, daher eignen sie sich besser für kleinere Feste“, so Grabowski.

„Ich bin mit meinen beiden kleineren Kindern da, die größeren sind im Freibad“, sagte Besucherin Hertha Hirschberger. „Wir haben sonntags unseren Familientag und freuen uns, dass wir ihn hier verbringen können. Wir sind jedes Jahr hier, trotzdem langweilen sich die Kinder nicht, sie finden den Spiele-Parcours und das Bühnenprogramm super. Hier wird einiges geboten.“

