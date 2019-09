Sommergefühle von der Bühne

Ludwigshafen.Die freundliche Mitarbeiterin des BASF-Werkschutzes drückt Besuchern beim Betreten des Kellereifest-Areals noch rasch einen Regenponcho in die Hand. Das ist so zuvorkommend wie umsichtig, aber das klein zusammengefaltete Kapuzencape wird glücklicherweise bald nicht mehr benötigt. Denn als die Mannheimer Party-Band Shebeen am Samstag das letzte Lied ihres regulären Programms spielt – „Rebel Yell“ von Billy Idol, um sich bald darauf mit U2s „With Or Without You“ als letzte Zugabe vom Publikum zu verabschieden–, hört der Regen vollends auf.

Am zweiten Abend des 41. Kellereifestes auf dem Parkplatz an der Anilinstraße haben sich die Zuschauer zu diesem Zeitpunkt größtenteils unter dem riesigen, runden Säulenzelt vor der Bühne versammelt. Unweit weilen unterdessen viele andere im Weindorf, das gleichfalls Überdachung wie auch weinkulinarische Vielfalt bietet. Dort haben die Gäste etwa Gelegenheit, den BASF-Exklusivwein mit dem schönen Namen „The Monstrous Riesling“ (in etwa: „Der monströse Riesling“) zu kosten.

„Gute Stimmung, gut Leute“

Als andere gastronomische Neuerung steht das Braugetränk „Verbundstoff“ auf der umfangreichen Karte, das aus nicht verkauftem Brot hergestellt wird und zukünftig Brotreste aus dem BASF-Gesellschaftshaus verwertbar machen solle, wie das Unternehmen mitteilt. Ein Foodtruck-Team reicht daneben den vegetarischen Midori-Burger aus Erbsenprotein.

So sind schließlich viele Weingläser zu sehen und dampft allerlei Essen auf den mittlerweile recht gut gefüllten Biertischgarnituren im weiteren Umkreis der Bühne, als dort die Stargäste des Abends auftreten: die britische Band Matt Bianco. Sänger Mark Reilly und seine sechs Mitstreiter sorgen in den kommenden eineinhalb Stunden mit ihrem jazzig swingenden Latin-Pop für – jedenfalls musikalisch – uneingeschränkt sommerliche Stimmung. Frontmann Reilly, zugleich das letzte verbliebene Gründungsmitglied der 1982 ins Leben gerufenen Gruppe, und seine Bandmusiker lassen etwa den Song „More Than I Can Bear“ aus den Lautsprechern tänzeln, bestechen bei „Half A Minute“ mit elegant groovender Leichtigkeit und infizieren den Zuhörer bei „Don’t Blame It On The Girl“ mit Salsa-Leidenschaft. Hier und dort lassen sich auch mehr und mehr tanzende Besucher im Publikum entdecken.

Schlagwerker Sebastiaan de Krom setzt mit einem fulminanten Schlagzeugsolo bei „Before It’s Too Late“ einen instrumentalen Glanzpunkt, bevor es mit dem luftig zubereiteten Pop-Soufleé „Yeh, Yeh“ auf die Zielgerade geht. Mit „Get Out Of Your Lazy Bed“ als Zugabe verabschieden sich Matt Bianco schließlich munter von den herzlich applaudierenden Besuchern.

Unter diesen finden sich auch Nico aus Meckenheim und die Ludwigshafenerin Cesina. Die beiden sind seit langer Zeit befreundet und haben vor zwei Jahren beschlossen, ihren „Jahrestag“ auf dem Kellereifest zu begehen. „Seitdem gehen wir jedes Jahr hierhin und trinken auf unsere Freundschaft“, so Celina – und zwar immer mit einem Glas „Liebfraumilch“-Wein. „Es ist eine kleine Tradition geworden, hier unsere Freundschaft zu feiern“, fügt der 23-jährige Nico hinzu. Cesina hat das Kellereifest auch schon am Eröffnungstag besucht: „Richtig gut, schönes Wetter, gute Stimmung, gute Leute“, zieht sie eine persönliche Festbilanz. „Freitags finde ich am besten, ,Me And the Heat’ sind ja fast Tradition mittlerweile“, sagt die junge Frau mit Blick auf die Band, die am Vortag spielte.

Seit vier Jahren besucht auch Ute Mengler-Grab aus Schauernheim das Fest. „Erst hat uns das Wetter abgeschreckt“, erzählt sie, aber dann ist sie doch wieder mit Freunden hierher gekommen. „Die Bands, tolles Essen, tolles Trinken, hier der Platz ist toll, gute Stimmung“, fasst die 58-Jährige zusammen. „Und wenn schönes Wetter ist, ist hier ja richtig viel los“. Dazu kommt: „Freier Eintritt. Ist doch toll“, so Ute Mengler-Grab.

