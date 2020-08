Sorge um Standort

Ludwigshafen.Die Industrie- und Handelskammer (IHK) Pfalz sorgt sich wegen rückläufiger Gewerbeflächen in Ludwigshafen um den Wirtschaftsstandort. Die jüngste Studie des Regionalverbands habe einen hohen Bedarf festgestellt, der derzeit schon nicht gedeckt werden könne, sagt Mathias Berkel, Vorsitzender der IHK-Tischrunde. Besonders die Planungen am Luitpoldhafen hätten „Irritationen bei ansässigen Unternehmen“ ausgelöst.

Die Umgebung des Standorts sei von jeher gewerblich geprägt. Nun soll dort mit der Festsetzung eines „Urbanen Gebiets“ Wohnbebauung angesiedelt werden. Vor dem Hintergrund der Verkehrswende und der Nutzung von Binnenschiffen sollten Flächen für gewerbliche Entwicklungen gesichert werden.

Grund zur Sorge, so Berkel, geben auch Entscheidungen der Stadt, Gewerbeareale entlang wichtiger Verkehrsachsen etwa an der A 650 bei Ruchheim aufzugeben und für andere Nutzungen frei zu machen. Jürgen Vogel, stellvertretender Hauptgeschäftsführer der IHK, fordert ein Konzept, um den Bedarf an Gewerbeflächen künftig zu decken.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 21.08.2020