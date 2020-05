Sorgen bleiben trotz Neustarts groß

Ludwigshafen.Wenn die Kultkneipe „Maffenbeier“ im Hemshof an diesem Mittwoch nach rund sechs Wochen erstmals wieder für Gäste öffnet, dann werden rund 35 Personen das Restaurant voll machen. „Das ist vielleicht ein Viertel von dem, was wir ansonsten an guten Tagen bedienen können“, sagt Betreiber Thomas „Fitschi“ Schulte-Hobein. Rund die Hälfte der 26 Tische im Biergarten habe er mit seinem Team wegräumen

...