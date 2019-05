Sozialquote und gratis Nachhilfe

Ludwigshafen.Als Kind hat Liborio Ciccarello immer im Viertel rund um das Ludwigshafener Klinikum gespielt. Sein Vater, der 1960 aus Italien nach Deutschland gekommen war, arbeitete bei der BASF und die Familie wohnte in einer Werkswohnung in Friesenheim. „Es gab viele ausländische Kinder in der Nachbarschaft, mit denen ich etwas unternehmen konnte“, erinnert sich der 48-Jährige. In der Schule hatte er es

...