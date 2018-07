Spannende Suche nach Mörder

Anzeige

Die zentrale Figur, Verena, die den Club anhand eines Inserats ins Leben gerufen hat, besitzt auch eine weiche Seite. In ihr steckt eine Romantikerin, die von einem Luxusleben träumt. Doch die andere Seite liebt Mord und Totschlag. Als der Mord an der Chemielehrerin passiert, kommt der Krimiclub heimlich an die Polizeiakte. Die Lehrerin wurde mit dicken Socken im Hochsommer gefunden – äußerst verdächtig, finden die Damen. Sie grübeln darüber, jede bringt ihre eigene Sicht mit ein – und der Fall stinkt immer mehr zum Himmel.

Schließlich setzen sie auf eine verdeckte Ermittlerin, ausgerechnet die hochnäsige Svenja wird als Kunstlehrerin in die Schule eingeschleust. Dort trifft sie auf einen ehemaligen Freund aus ihrer Schulzeit, der Lehrer geworden ist. Und eine Reihe dunkler Geheimnisse hat.

Simone Ehrhardt wählte die vorgelesenen Szenen so aus, dass man von der Spannung viel mitbekam, ohne auch nur den Hauch einer Ahnung zu haben, wer der Mörder sein könnte. Die Mannheimer Autorin, die mit ihrem Mann in Birkenheide wohnt, schreibt seit ihrer Schulzeit. Mit Pferdegeschichten begonnen, stieg sie auf Krimis um und veröffentlichte ihren ersten 2006. Seitdem folgten zahlreiche Publikationen in verschiedenen Genres. „Lehrer sterben schöner: Mit Lupe, Gift und Lippenstift“ erschien bei Bookshouse.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 07.07.2018