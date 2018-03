Spannung an der Spitze

Anzeige

Ludwigshafen.Spannendes Kopf-an-Kopf-Rennen in der Fußball-Verbandsliga Südwest: Der FC Arminia 03 Ludwigshafen (41 Punkte) ist Tabellenzweiter hinter Hassia Bingen (42) – und an dieser Konstellation wird sich auch heute kaum etwas ändern. Die auf eigenem Platz noch unbesiegten Arminen sind um 14.30 Uhr im Heimspiel gegen den Tabellenletzten SV Herschberg klare Favoriten, ebenso wie die Binger um 16 Uhr gegen den ASV Fußgönheim. Die Rheingönheimer können vor allem ihrem starken Angriff vertrauen, der in 19 Spielen bereits 55 Tore erzielte.

Für den abgeschlagenen Tabellenvorletzten Ludwigshafener SC beginnen nun die Abschiedsspiele aus der Verbandsliga – morgen, 15 Uhr, gegen Jahn Zeiskam, gegen den es in der Vorrunde mit 4:3 den einzigen LSC-Sieg in der Fremde gab.

Der BSC Oppau muss in der Landesliga Ost heute, 15 Uhr, beim heimstarken Tabellenzweiten Viktoria Herxheim antreten. Der Tabellenletzte ist kaum noch zu retten.