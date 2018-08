Spaßregatta am Sonntag bei Hafenfest

Ludwigshafen.„Alles, was schwimmt, zählt“, lautet das Motto einer Spaßregatta am Sonntag, 26. August, ab 14 Uhr im Luitpoldhafen. 26 originelle Konstruktionen von umgebauten Motor- und Schlauchbooten (unser Bild entstand im Vorjahr) wurden dafür gemeldet. Dies ist ein Höhepunkt des dreitägigen Hafenfestes, das heute um 19 Uhr beginnt. Nach der offiziellen Eröffnung durch Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck und Ortsvorsteher Christoph Heller spielt die Band Buzz. Am Samstag startet um 12 Uhr eine Regatta, an der sich auch Mannschaften von politischen Parteien wie SPD, CDU und Grüne beteiligen. Die Veranstaltung der Interessengemeinschaft Süd auf dem Gelände an der Kammerschleuse gestalten viele Vereine mit – sie bieten Kinderunterhaltung und sportliche Schnupperkurse. ott

