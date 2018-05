Spaziergang mit Waffe

Anzeige

Ludwigshafen.In Friesenheim hat eine täuschend echt aussehende Schreckschusspistole für Aufsehen gesorgt. Wie die Polizei gestern mitteilte, meldeten Zeugen am Freitagvormittag gegen 10.30 Uhr zwei Personen an einem Geldautomaten in der Hohenzollernstraße, einer der Männer soll eine Pistole bei sich gehabt haben. Sie gingen in einen Supermarkt. Da die Situation zunächst unklar war, kam die Polizei mit einem Großaufgebot, um eine Gefährdung zu verhindern. Beim Verlassen des Supermarktes wurden der 18- und der 36-jährige Mann dann von Beamten kontrolliert, eine Waffe konnte jedoch nicht sichergestellt werden.

Im Mülleimer entsorgt

Der ältere Mann gab jedoch an, eine Schreckschusswaffe von zu Hause mitgenommen zu haben, um diese zu entsorgen. Tatsächlich konnte die Pistole in einem Mülleimer nahe des Geldautomaten gefunden werden. Sie war ungeladen und wurde von der Polizei sichergestellt. Für den Mann hat die Aktion jetzt ein Nachspiel: Wegen des sorglosen Umgangs mit der echt aussehenden Waffe wird nun eine Strafanzeige gegen ihn aufgesetzt, wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz. Die Männer konnten nach Klärung der Situation ihren Weg vorsetzen. cvs