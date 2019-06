SPD erobert fünf von sieben Posten

Fünf von sieben Stichwahlen um die Posten der Ortsvorsteher konnte die SPD für sich entscheiden. Damit stellen die Sozialdemokraten künftig sechs Ortsvorsteher, die Christdemokraten vier. Aus dem ersten Wahlgang ging die CDU noch mit einem 2:1-Vorsprung hervor.

Besonders spannend war die Wahl für Friesenheim. Die Stimmbezirke wurden lange ausgezählt, am Ende setzte sich Amtsinhaber Günther Henkel (SPD) mit gerade einmal 34 Stimmen Vorsprung gegen Herausforderer Thorsten Ralle (CDU) durch. Er kam auf 50,6 Prozent. Im ersten Wahlgang betrug der Vorsprung noch 42,1 zu 30,8 Prozent.

Für viele überraschend waren die Niederlagen der Amtsinhaber Heike Scharfenberger (SPD) in Ruchheim sowie Klaus Schneider (CDU) in der Gartenstadt. In Ruchheim, wo die Wahlbeteiligung bei der Stichwahl mit 41,7 Prozent stadtweit am höchsten war, gewann Herausforderer Dennis Schmitt (CDU) mit 54,5 Prozent. „Ich hatte mit einem Kopf-an-Kopf-Rennen gerechnet. Dass es so deutlich wird, hätte ich nicht gedacht“, so Schmitt.

Noch deutlicher gewann Andreas Rennig (SPD) in der Gartenstadt. Er kam auf 57,1 Prozent und zeigte sich „geschockt und überrascht“. Nach 20 Jahren schickt er damit Klaus Schneider in den politischen Ruhestand. Anteil am Erfolg hat laut Rennig das Quartierbüro der SPD im Stadtteil, das verlorene Stammwähler wieder mobilisiert habe.

In der Nördlichen Innenstadt konnte sich Amtsinhaber Antonio Priolo (SPD) mit 53,8 Prozent gegen die grüne Kandidatin Gisela Witt-Pieper (46,2 Prozent) durchsetzen. Ihr hätten die internen Querelen in den vergangenen Tagen geschadet (wir berichteten). In der Südlichen Innenstadt setzte sich Amtsinhaber Christoph Heller (CDU) mit 57,9 Prozent gegen SPD-Kandidatin Lorena Schmitt (42,1 Prozent) durch.

In Oggersheim gewann Sylvia Weiler (SPD) mit 61,4 Prozent gegen Monika Kanzler (CDU) mit 38,6 Prozent der abgegebenen Stimmen. Dort war Amtsinhaberin Barbara Baur (SPD) nicht mehr angetreten. Oppau, Edigheim, Pfingstweide wählte Frank Meier mit 62,9 Prozent zum Nachfolger von Udo Scheuermann (beide SPD). CDU-Gegenkandidatin Rebecca Wild kam auf 37,1 Prozent.

