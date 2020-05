SPD fordert Soforthilfe

Ludwigshafen.Um die Corona-Folgen für Betriebe, Gastronomen, Händler, Kulturschaffende, Vereine und Familien abzumildern, fordert die SPD-Stadtratsfraktion von der Verwaltung ein umfangreiches Unterstützungspaket. In der kommenden Sitzung des Hauptausschusses am Montag, 11. Mai, beantragt sie deshalb ein kommunales Soforthilfeprogramm mit dem Namen „Für ein starkes Ludwigshafen – für ein Ludwigshafen mit Zukunft“. Dieses Paket soll unter anderem einen Härtefallfonds für die Wirtschaft über 200 000 Euro beinhalten. „Dieser dient der Förderung und Belebung des Handels und des öffentlichen Lebens“, heißt es in der Antragsbeschreibung. Anträge auf die Mittel sollen Gastronomiebetriebe, Schausteller und inhabergeführte Geschäfte stellen können. Je Unternehmen könne ein Zuschuss bis zu 5000 Euro gewährt werden.

Daneben sollen Gewerbesteuerzahlungen bis zum 31. Dezember 2020 zinsfrei gestundet werden, so die Forderung der SPD. Gleiches solle für Miet- und Pachtzahlungen gelten. Hilfsorganisationen wie freiwilligen Feuerwehren oder Rettungsorganisationen sollen jeweils bis zu 10 000 Euro erhalten, um Sonderausgaben im Zusammenhang mit der Corona-Krise auszugleichen. In einem Härtefonds Kultur sollen nach Vorstellung der Fraktion 120 000 Euro für Künstler und Vereine bereitstehen. Für ausfallende Ferienangebote wie die Stadtranderholung solle Ersatz geschaffen werden. jei

