SPD fordert weitere Regelung

Ludwigshafen.Die SPD fordert nach dem Ende des „Green City“-Ticketverkaufs in Mannheim und Ludwigshafen eine umfassende und baldige Anschlussregelung. „Es braucht ein kraftvolles Förderprogramm des Bundes, das den öffentlichen Nahverkehr in puncto Angebotsverbesserungen und Preise attraktiver macht“, sagt der verkehrspolitische Sprecher der Fraktion, Christian Schreider. In den vergangenen Monaten hätten sich die gewünschten Effekte durch die verbilligten „Green City“-Tickets wie mehr Fahrgäste und weniger Feinstaub eingestellt, weil auch das Angebot etwa beim BASF-Werksverkehr verbessert worden sei. „Die dringend nötige Verkehrswende darf keinesfalls Corona geopfert werden“, betont der stellvertretende SPD-Fraktionschef.

„Kunden verprellt“

Auch die Grünen im Rat kritisieren den vorzeitigen und sehr kurzfristigen Abbruch des „Green-City“-Modellversuchs. „Dadurch werden die Kunden verprellt – und das in einer Zeit, in der der öffentliche Nahverkehr coronabedingt in einer Krise steckt“, sagt Sprecher Georg Vassiliadis. Weder der Mannheimer Gemeinderat noch der Ludwigshafener Stadtrat seien davon informiert worden, dass der Modellversuch nicht Ende Dezember, sondern schon Ende März beendet wird. Noch vor Wochen habe man in Ludwigshafen über eine Fortsetzung mit vergünstigten Tarifen gesprochen. ott

© Mannheimer Morgen, Montag, 30.03.2020