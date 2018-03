SPD: Kreuzung soll entschärft werden

Anzeige

Ludwigshafen.Die Oggersheimer SPD-Ortsbeiratsfraktion fordert die Entschärfung des Einmündungsbereichs Sudetenstraße/Albert-Haueisen-Ring im Neubaugebiet Melm. Wegen der dortigen schlechten Sichtverhältnisse für Autofahrer komme es immer wieder zu Gefährdungen von Fußgängern und Radfahrern, so die Fraktionssprecherin Sylvia Weiler. „Wir bitten deshalb die Verwaltung, zu prüfen, inwieweit man durch geeignete bauliche und verkehrstechnische Maßnahmen merklich zu einer Reduzierung der Unfallgefahr beitragen kann“, sagte sie. Die Fraktion will einen entsprechenden Antrag in der nächsten Ortsbeiratssitzung am 12. April einbringen. jei