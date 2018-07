SPD lädt zur Fahrradtour

Anzeige

Ludwigshafen.Unter dem Motto „Fahrradfreundliches Ludwigshafen“ steht eine Radtour, die die Ludwigshafener SPD am Samstag, 28. Juli, anbietet. Sie will dabei auch Stellen im Radwegenetz anschauen, die verbesserungsbedürftig sind. Start ist um 10 Uhr am Friedrich-Wilhelm-Wagner-Platz vor dem C&A-Gebäude. „In einem familienfreundlichen Tempo radeln wir rund 32 Kilometer durch das Stadtgebiet“, sagt Parteivorsitzender David Schneider. Die Strecke geht zunächst in die nördlichen Stadtteile bis zum Gelände des Pfälzerwald-Vereins und danach weiter über Oggersheim nach Maudach zum Bruchfestplatz. Die Tour, bei der zwei Trinkpausen gemacht werden, ist nach Angaben der SPD auch für Familien mit Kindern geeignet. Eine Anmeldung ist nicht nötig. ott