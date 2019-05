SPD: Neue Schilder an Schillerroute

Ludwigshafen.Die Hinweis- und Erklärungstafeln entlang der Schillerroute in Oggersheim sollten zeitnah ausgebessert oder erneuert werden, fordert die Sprecherin der SPD-Ortsbeiratsfraktion und Ortsvorsteherkandidatin Sylvia Weiler. Die Beschilderung befinde sich teilweise in einem schlechten Zustand, die Erklärungen seien nicht mehr lesbar. Gleichzeitig sollte die Verwaltung prüfen, ob entlang der gesamten Route in Ludwigshafen Handlungsbedarf bestehe. Die Schillerroute erinnert an Stätten des Dichters Friedrich Schiller in Mannheim und Ludwigshafen. Sie endet am heutigen Schillerhaus, wo der Schriftsteller 1782 sechs Wochen lang unter einem Pseudonym in dem früheren Gasthof „Zum Viehhof“ wohnte. ott

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 14.05.2019