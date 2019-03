SPD nominiert Lorena Schmitt

Ludwigshafen.Nach dem Tod von Bernd Laubisch hat die SPD Lorena Schmitt (Bild) als neue Ortsvorsteherkandidatin für den Stadtteil Süd nominiert. Eine Mitgliederversammlung sprach sich einstimmig für die 52-jährige Diplompsychologin aus. Die Mutter von vier Kindern arbeitet im Quartierbüro Gartenstadt und nebenberuflich in einer Apotheke in Mundenheim. Politisch ist sie seit Jahrzehnten im Ortsvorstand wie im Ortsbeirat aktiv. Lorena Schmitt will besonderen Wert auf die Themen Bildung, bezahlbarer Wohnraum und Verkehrswende legen. Seit Jahren fehle ein belastbares Konzept, wie es mit den Schulen und Kitas in Süd weitergehen soll. ott (Bild: SPD)

© Mannheimer Morgen, Samstag, 23.03.2019