SPD nominiert Scharfenberger

Ludwigshafen.Eine Mitgliederversammlung der SPD Ruchheim hat einstimmig Heike Scharfenberger (Bild) erneut als Kandidatin für die Ortsvorsteherwahl nominiert. Die 57-jährige Landtagsabgeordnete ist seit 2004 Ortsvorsteherin und wurde bereits zweimal in der Direktwahl bestätigt. Sie ist seit 2004 Mitglied des Stadtrates, vor zehn Jahren übernahm sie den SPD-Fraktionsvorsitz. Scharfenberger kündigte an, 2019 nicht mehr für den Stadtrat zu kandidieren, sondern sich auf ihr Landtagsmandat zu konzentrieren. „Daneben bin ich mit Leib und Seele Ortsvorsteherin in Ruchheim.“ Für dieses Amt wolle 2019 erneut kandidieren, „um den Kontakt zur Basis zu halten“. ott (Bild: Rittelmann)

© Mannheimer Morgen, Montag, 10.09.2018