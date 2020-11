SPD-Politiker werben für Corona-Warn-App

Ludwigshafen.Die beiden Ludwigshafener SPD-Landtagsabgeordneten Heike Scharfenberger und Anke Simon werben bei den Bürgern in der Stadt und in der Region für die Nutzung der Corona-Warn-App. „Der Erfolg der App steht und fällt mit der Beteiligung. Nur wenn möglichst viele die Anwendung installieren, kann sie ein wirksamer Baustein zur Pandemiebekämpfung sein“, betonen Simon und Scharfenberger. Voraussetzung sei, dass persönliche Testergebnisse in der App hinterlegt und die Informationen anonymisiert mit anderen Nutzern geteilt werden. Allerdings sei dies bisher nur bei vier von zehn Nutzern der Fall.

