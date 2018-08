SPD setzt auf Anke Simon

Ludwigshafen.Als Kandidatin für das Ortsvorsteheramt in Mundenheim nominierte der Vorstand des SPD-Ortsvereins einstimmig die Landtagsabgeordnete Anke Simon (Bild), die seit 14 Jahren Ortsvorsteherin ist. Die 55-Jährige gehört seit 2004 dem Stadtrat an und ist seit 2011 Landtagsabgeordnete. Simon solle auch nach der Kommunalwahl 2019 ihre erfolgreiche Arbeit für den Stadtteil fortsetzen, begründete Ortsvereinschef Holger Scharff die Nominierung. Simon habe sich für attraktive Spielplätze, den Kita-Ausbau, Verbesserung des Lärmschutzes und Schaffung von Wohnraum in allen Preislagen eingesetzt. ott (Bild: SPD)

© Mannheimer Morgen, Montag, 27.08.2018