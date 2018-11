SPD und CDU fordern mehr Geld

Ludwigshafen.SPD und CDU fordern in einem gemeinsamen Antrag für die Hauptausschusssitzung am Montag mehr Geld für freiwillige Leistungen in den Bereichen Soziales, Kultur, Sport und Ehrenamt. Wie die Fraktionsvorsitzenden Heike Scharfenberger und Peter Uebel erklärten, sollten die Haushaltsansätze für das Jahr 2019 um 2,647 Millionen Euro und für das Jahr 2020 um 2,868 Millionen Euro erhöht werden. „Die Gegenfinanzierung soll durch einen Teil der Mehreinnahmen der Anhebung der Gewerbesteuer von 405 auf 425 Punkte sowie durch die s Anhebung der Vergnügungssteuer erfolgen.“ Nach Jahren des Stillstandes müssten die Zuschüsse für freiwillige Leistungen erhöht werden, die einen unverzichtbaren Beitrag zum Gemeinwohl leisten. ott

