SPD verlangt neuen Plan

Ludwigshafen.Die SPD hält eine zeitnahe Fortschreibung des Nahverkehrsplans aus dem Jahr 2004 für zwingend notwendig. Dabei sollten auch Maßnahmen für Straßenbahnen und Busse während der Bauarbeiten zum Abriss der Hochstraße Nord und dem Bau der ebenerdigen Stadtstraße aufgenommen werden, sagt Fraktionsvize Hans Mindl. Grundsätzliches Ziel der SPD sei ein attraktiver und zukunftsfähiger öffentlicher Nahverkehr – nicht nur für Ludwigshafen, sondern auch in Verbindung mit den anderen Kommunen in der Metropolregion Rhein-Neckar. Das neue Konzept sollte nicht an der Stadtgrenze enden, sondern planerisch den regionalen Zusammenhang sehen und die Verknüpfung mit anderen Verkehrsmitteln aufnehmen.

Die SPD fordert, durch sinnvolle Angebote reibungslose Übergänge für Fahrgäste zu schaffen. Dazu zählen etwa Fahrradabstellplätze an Haltestellen, weitere Radverleihstationen und wenn möglich Carsharing-Stationen in unmittelbarer Nähe von stark frequentierten Haltestellen, ergänzt der baupolitische Sprecher Udo Scheuermann. ott