SPD will besseren Umsteigeknoten

Ludwigshafen.Die SPD fordert in zwei Anträgen für die Stadtratssitzung am Montag die Stärkung des Hauptbahnhofes, insbesondere durch mehr Regionalexpress-Halte, sowie ein größeres Bemühen um neue Stadtbahnstrecken. Als zentraler Knotenpunkt für Busse und Bahnen sollte der Hauptbahnhof möglichst zeitnah verbessert werden. „Dies gilt umso mehr, als dieser durch die aktuellen Änderungen im Stadtbahnnetz noch stärker in den Fokus rückt“, sagt der stellvertretende Fraktionsvorsitzende Christian Schreider. Zudem sollten dort alle Regionalexpress-Züge halten – und nicht nur wie bisher rund 30 Prozent. Dringend nötig sei auch die Schaffung barrierefreier Zugängen zu den Gleisen 1 und 2 sowie zur Stadtbahn-Haltestelle. ott

