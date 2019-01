SPD will Linie 11 wieder einführen

Ludwigshafen.Die Friesenheimer SPD plädiert dafür, die Straßenbahnlinie 11 vom Ruthenplatz über Rathaus bis zum Berliner Platz wieder dauerhaft zu öffnen. Diese war 2005 aus Kostengründen eingestellt worden. „Viele Bürger vermissen sehr die frühere Möglichkeit, von Friesenheim innerhalb weniger Minuten in die Innenstadt zu fahren“, so Ortsvorsteher Günther Henkel. Beim Hochstraßen-Abriss sei die Wiederaufnahme der Verbindung während weniger Stunden vorgesehen. „Die Bürgerversammlung zum Ausbau der Linie 10 hat aber gezeigt, dass wegen der Kappung der Linie 10 am Ebertpark und Problemen für den Bus-Ersatzverkehr in Alt-Friesenheim eine gute Alternativverbindung dauerhaft notwendig ist.“ ott

© Mannheimer Morgen, Samstag, 19.01.2019