SPD: Zusätzliche Parkplätze prüfen

Ludwigshafen.Die SPD Gartenstadt fordert die Verwaltung auf, zusätzlichen Parkraum insbesondere in der Raschigstraße zu prüfen. Hintergrund ist der „verständliche“ Unmut bei Anwohnern, weil wegen der Feuerwehrzufahrt das Parken in einigen Straßen nicht mehr erlaubt wird. „Ein Teil des Mittelstreifens der Raschigstraße könnte kurzfristig helfen, das Problem zu mildern. Wir wollen auch prüfen lassen, ob man in anderen Straßen Parkraum optimieren kann, etwa in der Königsbacher Straße“, sagt Andreas Rennig, stellvertretender Ortsvorsteher und SPD-Ortsbeiratssprecher. Wegen derselben Problematik fordert die CDU Rheingönheim Nachvermessung der engen Gassen. Dies müsse gemeinsam mit den Anwohnern geschehen.

© Mannheimer Morgen, Montag, 01.04.2019