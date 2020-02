Spektakel mit viel Tradition

Ludwigshafen.Mit dem 62. Oppau-Edigheimer Fasnachtsumzug findet auch dieses Jahr die letzte verbliebene Stadtteil-Veranstaltung ihrer Art in Ludwigshafen statt. Erfahrungsgemäß schauen sich zwischen 25 000 und 30 000 Besucher das von der Arbeitsgemeinschaft der Oppauer Vereine (ARGE) ausgerichtete Spektakel an. Der bunte Tross startet am Dienstag, 25. Februar, um 13.11 Uhr in der Edigheimer Uhlandstraße. Von hier aus zieht er durch die Oppauer und Edigheimer Straße. Am Oppauer Rathaus werden die über zwei Dutzend Gruppen, Festwagen und Vereine vorgestellt und begrüßt. Weiter geht es bis zum Bürgerhaus, wo sich der Zug auflöst. Drei Musikzüge sorgen für Stimmung, am Oppauer Rathaus bewertet auch eine Jury die Darbietungen der privaten Teilnehmer – die ersten sechs werden mit Getränken prämiert. mav

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 20.02.2020