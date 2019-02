Spende für Spielplatz

Ludwigshafen.Der Club Old Tablers Deutschland, der früher als Round Table firmierte, übergab eine Spende von 7800 Euro an den Freundeskreis beim Zentrum für individuelle Erziehungshilfen (LuZiE). Das Geld ist der Erlös eines Straßenfestes und wird für den Kauf von neuen Sonnensegeln für den Spielplatz in der Gartenstadt verwendet. Die Spende übergaben (v.l.) Holger Lehmann und Karsten Mühlsteph von Round Table 31 sowie Klaus und Jan Franek und Rudi Reske von den Old Tablers an die Vorsitzende des Freundeskreises, Irene Braun, und Sabine Buckel, Leiterin der Einrichtung. ott (Bild: Keiper)

