Spenden für Frauen

Ludwigshafen.Die beiden Bäckereien Lanzet (Benzstraße) und Schirmer (Herderstraße) in Ludwigshafen beteiligen sich an der Solibrot-Aktion des Katholischen Deutschen Frauenbundes (KDFB) im Bistum Speyer, die bis Karsamstag, 20. April, dauert. Während der Fastenzeit wird ein so genanntes „Solibrot“ mit einem Benefizanteil, einer Spende von 50 Cent, verkauft. Die Kunden unterstützen damit ein Projekt zur Förderung von Frauen und Familien in Afrika, Asien oder Lateinamerika. Im Mittelpunkt steht die Unterstützung von Frauen, die der häuslichen Gewalt entflohen sind und nun durch eine qualifizierte Ausbildung den Lebensunterhalt für sich und ihre Kinder eigenständig bestreiten.

Beim Solibrot handelt es sich entweder um ein Brot nach neuem Rezept oder um ein Brot aus dem üblichen Sortiment. Verkaufsaktionen in Ludwigshafen gibt es auch in den Kirchengemeinden Heilig Geist am 9. März und 6. April sowie in den Gemeinden Herz-Jesu und St. Ludwig am 10. März und 7. April.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 09.03.2019