Spender für neue Bäume gesucht

Ludwigshafen.Als Josef Waldmann und Markus Lemberger einen Rundgang durch Niederfeld unternahmen, bot sich ihnen ein trauriges Bild. „Überall sieht man Baumstümpfe“, beklagten der Vorsitzende der Siedlergemeinschaft und der SPD-Stadtrat mit Blick auf die Niederfeldstraße. Jede Woche müssten weitere Bäume gefällt werden, und das Budget der Stadt für Nachpflanzungen sei begrenzt. Damit die „grüne Gartenstadt nicht zur Brache“ wird, wie es Waldmann formulierte, hat die Siedlergemeinschaft Niederfeld mit der Verwaltung ein überparteiliches Projekt initiiert: „Bürger spenden Bäume“ heißt die Devise für den Stadtteil, der somit mindestens 50 neue Bäume an den wichtigsten Standorten erhalten soll.

Abkehr von heimischen Gehölzen

Gesucht sind Einzelpersonen, Familien und Gewerbetreibende, die 250 Euro für eine Nachpflanzung beisteuern. Auch kleinere Beträge sind möglich. Den Restbetrag soll die Stadt übernehmen, eine Baumpflanzung kostet mindestens 1500 Euro. Wie teuer es wird, hängt von der Lage ab. Zumindest habe man in der Gartenstadt weniger ein Problem mit Versorgungsleitungen, da meist ein ausreichender Abstand zum Baum gewahrt bleibe, bestätigte Gabriele Bindert. Die städtische Bereichsleiterin für Grünflächen sieht in der auf bürgerschaftlichem Engagement basierenden Aktion einen „Baustein für das, was wir in Ludwigshafen gemeinsam machen müssen“.

Die Herausforderungen nach dem dritten Dürresommer in Folge seien groß, so Bindert. Künftig müsse man „anders denken“, beispielsweise Rasenmulden bauen und Grundstücke begrünen. Auch für Baumnachpflanzungen hat das Trockenklima Konsequenzen: Weil Ahorn und Hainbuchen die Hitze immer weniger vertragen – allein 216 dieser Bäume mussten bis August gefällt werden – vollzieht die Stadt eine Abkehr von den heimischen Gehölzen. Hoch im Kurs stehen Lindenarten aus Italien.

Als gelungenes Beispiel für eine Nachpflanzaktion verwies Bindert auf den Ginsterweg. Hier waren Anwohner auf die Stadt zugegangen, woraufhin 18 Bäume neu gesetzt wurden. Wer das Geld für eine Baumspende aufbringt, darf sich im Baumspenderplan einen Standort aussuchen. Besonders gefragt seien in der Bevölkerung zudem die Gedenk- und Jubiläumsbäume. Auch Lemberger hat auf diesem Wege für seine Großeltern, die zur Gründergeneration der Niederfeldsiedlung gehörten, ein Zeichen gesetzt. Darüber hinaus erhoffen sich die Initiatoren, dass die Spender eine Patenschaft für „ihren“ Baum übernehmen. Dieses schon länger existierende Angebot möchte insbesondere der neue Baudezernent Alexander Thewalt bekannter machen.

Die Flyer zur Baumpflanzaktion werden in den kommenden Wochen verteilt. 50 neue Bäume sind die Zielmarke für dieses Jahr. Mittelfristig können es gerne mehrere Hundert werden. Das Spendenkonto der Siedlergemeinschaft lautet: IBAN DE89 5455 0010 0193 1355 89.

