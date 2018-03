Sperre verlängert

Anzeige

Ludwigshafen.Die sogenannte Veränderungssperre für die Brachfläche an der Hafenstraße gilt ein weiteres Jahr. Die Regelung soll unliebsame Bauvorhaben in diesem Bereich verhindern. So sollen etwa Projekte unterbunden werden, die den Zielen im Bebauungsplan widersprechen, der eine Nutzung von Wohnen, Einzelhandel und Büros vorsieht. „Niemand will wieder eine Halle haben“, brachte Ortsvorsteher Christoph Heller (CDU) die Stimmungslage im Stadtrat, der die Verlängerung einstimmig beschloss, auf den Punkt. Hier müsse eine Lösung gefunden werden.

Unterschiedliche Vorstellungen

Bereits seit vier Jahren streiten Hafenbetriebe und Stadt über die Bebauung der Fläche. Die Hafenbetriebe streben eine gewerbliche Nutzung an, während die Stadt im Bebauungsplan ein Mischgebiet festsetzen will. Auf dem zwei Hektar großen Areal der früheren Lagerhalle, die bei einem Brand 2013 zerstört wurde, sollen nur gewerbliche Nutzungen erlaubt sein, die „nicht wesentlich störend sind“ – etwa Geschäfts-, Büro- und Verwaltungsgebäude. Vorgesehen sei ein „eingeschränktes Gewerbegebiet, um keine neuen Konflikte zu schaffen“. Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD) berichtete, dass „Gespräche über eine tragfähige Lösung“ bereits stattgefunden hätten. Ein Verfahren am Bundesverwaltungsgericht in Leipzig laufe noch. hbg