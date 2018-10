Sperrmüll-Brand in Heinigstraße

Nach einem Brand in der Heinigstraße sucht die Polizei Zeugen, die Hinweise auf den Vorfall geben können. Wie die Beamten gestern mitteilten, geriet am Donnerstag, 1. November, gegen 11.15 Uhr in der Hofeinfahrt des Anwesens Heinigstraße 27 Sperrmüll und ein Müllcontainer in Brand. Durch das Feuer wurde auch die Fassade des Gebäudes in Mitleidenschaft gezogen. Der Schaden beläuft sich auf rund

...