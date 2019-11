Sperrung ab Freitag

Ludwigshafen.. Fahrgäste, die mit der Straßenbahn die südlichen Stadtteile ansteuern, sind davon ebenso betroffen wie die Autofahrer. Die Saarlandstraße wird von Freitag, 22. November, 18 Uhr, bis Montag, 25. November, 5 Uhr, zwischen der Pestalozzistraße und Von-Weber-Straße in Richtung Mundenheim gesperrt. Grund: Die Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (RNV) erneuert dort Gleise und Weichen, die teilweise noch aus den 1960er Jahren stammen. Sie setzt in dieser Zeit Ersatzbusse. Für die Verkehrsteilnehmer wird eine Umleitung über die Pestalozzi-, Sudermann-, Fontane- und Georg-Herwegh-Straße ausgeschildert. Die Fahrbahnen in Richtung Innenstadt sind hingegen nicht betroffen.

Linie 6 wird umgeleitet

Wegen der Baustelle wird die Straßenbahnlinie 6 zwischen den Haltestellen Schützenstraße und Rheingönheim in beiden Richtungen gesperrt. Die Bahnen fahren nach dem Berliner Platz als Linie E auf der Strecke der Linie 10 zum Luitpoldhafen. Die Ersatzbusse in Richtung Rheingönheim starten am Berliner Platz und folgen über die Mundenheimer, Saarland- und Rheingönheimer Straße weitgehend der Strecke der Nachtbuslinie 96.

Dabei bedienen sie die Haltestellen Halberg, Bürgermeister-Krafft-Platz, Shellhaus, Südwest-Stadion, Stifterstraße, Mundenheim Nord, Am Schwanen, Schillerschule, Hoheneckenstraße, Giulini, Friedensstraße, Hauptstraße und Rheingönheim. In Richtung Berliner Platz verkehren die Ersatzbusse sowie die Nachtbusse der Linie 96 zwischen Rheingönheim und Berliner Platz über die K7, Rheingönheimer- und Saarlandstraße.

Am 28. November beginnt ein weiterer Bauabschnitt bis zum 1. Dezember. Dabei wird aber der Straßenbahnverkehr nicht tangiert. ott

