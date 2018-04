Sperrung ab Montag

Anzeige

Ludwigshafen.Die Autofahrer in der Rheinuferstraße müssen sich in der nächsten Woche auf Behinderungen einstellen. Grund: Für die Planung von Kanalerneuerungen ist ein Baugrundgutachten nötig. Die dafür nötigen Bohrungen erfolgen von Montag, 23., bis Donnerstag, 26. April, an mehreren Stellen der Verkehrsader. In Fahrtrichtung Norden wird eine Fahrspur der Rheinuferstraße am Montag, 23., bis Dienstag, 24. April, jeweils von 9 Uhr bis 15 Uhr, auf Höhe der Abfahrt der B 44/A 650 von Bad Dürkheim aus kommend gesperrt. Die zweite halbseitige Sperrung erfolgt von Dienstag, 24., bis Donnerstag, 26. April, zwischen 9 Uhr und 15 Uhr, in Fahrtrichtung Süden – ebenfalls in der Nähe der Abfahrt von der Hochstraße Nord.

Bei Rückfragen steht die Projektleitung des Wirtschaftsbetriebes der Stadt Ludwigshafen, Bereich Stadtentwässerung und Straßenunterhalt unter der Telefonnummer 0621/504-68 07 zur Verfügung. ott