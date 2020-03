Sperrung auf Rhein-Haardtbahn-Strecke

Ludwigshafen.Pendler zwischen Ludwigshafen und Bad Dürkheim müssen sich in den kommenden Wochen auf Behinderungen einstellen. Wie die Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (RNV) mitteilt, wird die Strecke der Rhein-Haardtbahn (RHB) auf diesem Abschnitt in der Zeit von Freitag, 10. April, bis Sonntag, 19. April, für den Bahnverkehr gesperrt. Grund dafür sind Sanierungsarbeiten an zwei Brückenbauwerken zwischen dem Ludwigshafener Stadtteil Ruchheim und Maxdorf.

Für den Zeitraum der Sperrung wird zwischen Oggersheim und Bad Dürkheim ein Schienenersatzverkehr mit Bussen eingerichtet. Über den genauen Linienweg will die RNV noch informieren. Zwischen Waldfriedhof/Käfertaler Wald und Oggersheim pendeln die Bahnen der Linie 4 weiter wie gehabt – die Linien 4 A und 9, die normalerweise auch auf dieser Strecke unterwegs sind, fahren wegen des coronabedingt reduzierten Fahrplans derzeit nicht.

Nach Angaben der RNV müssen die beiden Brücken instandgesetzt werden, damit auch weiterhin ein sicherer und leistungsfähiger Bahnverkehr gewährleistet werden könne, ebenso wie die Sicherheit der unter den Bauwerken verkehrenden Menschen. Eine der beiden Brücken kreuze nördlich des Autobahnkreuzes Ludwigshafen die A 61. Die zweite führt östlich davon über den Neugraben und einen Wirtschaftsweg. Die Arbeiten beginnen am kommenden Montag, 30. März, und dauern voraussichtlich bis 1. Juli.

Gerade die Arbeiten an dem Bauwerk in der Nähe des Autobahnkreuzes werden auch für den Individualverkehr zu Änderungen und Beeinträchtigungen führen. „Dies betrifft vor allem Verkehrsteilnehmer auf der A 61. Hier kommt es ab 30. März rund um den Baustellenbereich zu Sperrungen und Geschwindigkeitsbegrenzungen sowie zu Fahrbahnverengungen und -reduzierungen“, schreibt das Verkehrsunternehmen in einer Mitteilung. Die Einschränkungen seien teilweise rund um die Uhr notwendig, auch an Wochenenden und Feiertagen.

Zubringer ab Montag dicht

Ab Montag und bis voraussichtlich 11. Mai ist zudem die Zufahrt von der A 650 aus Richtung Ludwigshafen auf die A 61 in Richtung Koblenz/Mainz voll gesperrt. Eine Umleitung erfolgt laut RNV direkt über das Autobahnkreuz und die A 650 in Richtung Bad Dürkheim. Die Verkehrsführung wird ausgeschildert.

Die Arbeiten an der zweiten Brücke haben weniger Auswirkungen auf den Verkehr. Von Mittwoch, 8. April, bis 6. Mai muss dort der darunter verlaufende Wirtschaftsweg gesperrt werden. Betroffen sind Landwirtschafts- und Anlieferungsverkehr. Eine Umleitung wird eingerichtet.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 26.03.2020