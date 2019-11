Sperrungen ab Freitag

Ludwigshafen.Das derzeit größte Nahverkehrsprojekt in Ludwigshafen, der Ausbau der Linie 10, kommt gut voran – sorgt aber auch für Behinderungen der Autofahrer. Ein zentrales Schachtbauwerk für fünf Abwasserkanäle muss am Freitag, 8. November, in der Sternstraße eingehoben werden. Deshalb wird dieser Bereich um die Carl-Bosch-Straße voll gesperrt. Ab Dienstag, 12. November, rückt der Bautrupp weiter in

...